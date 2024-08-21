Китайский производитель телевизоров TCL покинул Россию из-за боязни западных санкций

Представитель завода «Квант» в Воронеже подтвердил, что TCL больше не будет выпускать телевизоры на его базе. Кирилл Скворцов, директор по стратегическому развитию STI Group, также сообщил о прекращении поставок компонентов от TCL. По его словам, запасов комплектующих хватит до ноября, и если поставки не возобновятся, завод может быть заморожен.

Ранее в 2022 году компания Xiaomi также прекратила поставки и остановила выпуск телевизоров в России. Топ-менеджеры «Кванта» и STI Group отметили, что TCL и Xiaomi планируют запуск производства в Казахстане, что может увеличить стоимость устройств в России на 10−20%.