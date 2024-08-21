Китайский производитель телевизоров TCL покинул Россию из-за боязни западных санкций

Опубликовано 21 августа 2024, 22:54
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Китайский производитель телевизоров TCL покинул Россию из-за боязни западных санкцийКомпания приостановила поставки комплектующих российским заводам
Китайская компания TCL приняла решение о прекращении производства телевизоров в России из-за возможных санкций со стороны США и ЕС, сообщает 4PDA ссылаясь на статью издания «Коммерсантъ». Компания уже остановила поставки комплектующих для российских контрактных производителей «Квант» и STI Group.
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Представитель завода «Квант» в Воронеже подтвердил, что TCL больше не будет выпускать телевизоры на его базе. Кирилл Скворцов, директор по стратегическому развитию STI Group, также сообщил о прекращении поставок компонентов от TCL. По его словам, запасов комплектующих хватит до ноября, и если поставки не возобновятся, завод может быть заморожен.
Ранее в 2022 году компания Xiaomi также прекратила поставки и остановила выпуск телевизоров в России. Топ-менеджеры «Кванта» и STI Group отметили, что TCL и Xiaomi планируют запуск производства в Казахстане, что может увеличить стоимость устройств в России на 10−20%.