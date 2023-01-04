Когда 4К стало обыденностью: Samsung анонсировала 8К-проектор

Сообщается, что проектор оснащён трёхканальной трёхлазерной системой, которая обеспечивает точную цветопередачу и хорошую контрастность при любом освещении. При этом Premiere 8K поддерживает размер экрана на 20 дюймов больше, чем его 4K-предшественник.

Также устройство имеет увеличенную на 40% яркость и встроенный 100-ваттный динамик Dolby Atmos для многонаправленного звука.

Вместе с тем Samsung Piremiere 8K может похвастаться функцией разделения, которая позволяет разделить дисплей на четыре части для игр или других развлечений. Работает устройство под управлением фирменной Samsung Smart TV и включает в себя все приложения и функции, присутствующие в 8K-телевизорах Samsung.

На данный момент корейская компания не озвучила ни цен, ни подробностей о сроках выпуска девайса.