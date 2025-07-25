Компактные и функциональные: лазерные мини-проекторы Hisense для геймеров и киноманов

Задержка входного сигнала в игровом режиме составляет всего 12 мс, а частота обновления достигает 240 Гц. Проектор также сертифицирован как Designed for Xbox, то есть имеет полную совместимость с консолью.

Покрытие цветового пространства — 110% BT.2020, пиковая яркость — 3000 ANSI-люмен. Даже если исходное видео имеет невысокое качество, встроенные технологии на базе ИИ автоматически повышают разрешение до 4K. Сертификат TÜV Rheinland подтверждает отсутствие вредного синего излучения.

Аудиосистема 2.1 от JBL со встроенным сабвуфером (20 Вт) поддерживает DTS® Virtual: X™ 3D. Устройство можно устанавливать под разными углами — благодаря поворотной подставке с возможностью вращения на 360° по горизонтали и 136° по вертикали. Проектор легко крепится к стене, потолку или просто размещается на полу. Управлять устройством можно голосом.

Hisense M2 PRO

Мини-проектор Hisense M2 PRO рассчитан на использование как дома, так и в поездках. Его можно взять с собой в путешествие, на дачу или на выездное мероприятие. Это компактная и лёгкая модель: её вес — всего 4,1 кг, есть удобный чехол с ручкой для переноски.

Как и C2 Ultra, проектор использует усовершенствованный трёхцветный лазерный источник света. Объём оперативной памяти — 4 ГБ, встроенной — 32 ГБ. Размер проекции варьируется от 65 до 200 дюймов, также реализована автоматическая настройка геометрии. Коэффициент зума — 1.3, что позволяет получать чёткое изображение даже с небольшого расстояния.

Разрешение — 4K UHD, яркость — 1300 ANSI-люмен, цветовой охват — 110% BT.2020. Система DLP и технологии AI 4K Clarity и AI Color отвечают за повышение детализации, контрастности и адаптацию яркости изображения по кадрам.