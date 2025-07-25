Компактные и функциональные: лазерные мини-проекторы Hisense для геймеров и киноманов

Компактные и функциональные: лазерные мини-проекторы Hisense для геймеров и киномановВозможности в компактном формате
Hisense C2 Ultra
Модель Hisense C2 Ultra ориентирована на использование в просторных помещениях — например, в квартирах или загородных домах. Проектор может выполнять роль домашнего кинотеатра или экрана для игровой консоли. Один из главных плюсов — компактность.
Устройство относится к премиальной серии и оснащено трехцветным лазерным источником света TriChroma, включающим 28 лазерных чипов. Это позволяет добиться высокой точности цветопередачи и глубины изображения. Размер проекции регулируется в пределах от 65 до 300 дюймов с помощью оптического зума, а функция автоматической настройки геометрии изображения помогает адаптировать картинку под условия помещения. Максимальное разрешение — 4K Ultra HD (3840×2160).
Задержка входного сигнала в игровом режиме составляет всего 12 мс, а частота обновления достигает 240 Гц. Проектор также сертифицирован как Designed for Xbox, то есть имеет полную совместимость с консолью.
Покрытие цветового пространства — 110% BT.2020, пиковая яркость — 3000 ANSI-люмен. Даже если исходное видео имеет невысокое качество, встроенные технологии на базе ИИ автоматически повышают разрешение до 4K. Сертификат TÜV Rheinland подтверждает отсутствие вредного синего излучения.
Аудиосистема 2.1 от JBL со встроенным сабвуфером (20 Вт) поддерживает DTS® Virtual: X™ 3D. Устройство можно устанавливать под разными углами — благодаря поворотной подставке с возможностью вращения на 360° по горизонтали и 136° по вертикали. Проектор легко крепится к стене, потолку или просто размещается на полу. Управлять устройством можно голосом.
Hisense M2 PRO
Мини-проектор Hisense M2 PRO рассчитан на использование как дома, так и в поездках. Его можно взять с собой в путешествие, на дачу или на выездное мероприятие. Это компактная и лёгкая модель: её вес — всего 4,1 кг, есть удобный чехол с ручкой для переноски.
Как и C2 Ultra, проектор использует усовершенствованный трёхцветный лазерный источник света. Объём оперативной памяти — 4 ГБ, встроенной — 32 ГБ. Размер проекции варьируется от 65 до 200 дюймов, также реализована автоматическая настройка геометрии. Коэффициент зума — 1.3, что позволяет получать чёткое изображение даже с небольшого расстояния.
Разрешение — 4K UHD, яркость — 1300 ANSI-люмен, цветовой охват — 110% BT.2020. Система DLP и технологии AI 4K Clarity и AI Color отвечают за повышение детализации, контрастности и адаптацию яркости изображения по кадрам.
Звук реализован на базе технологий Dolby Audio и DTS Virtual X, а функция Dolby Vision помогает отображать свет и тени вне зависимости от характера контента — будь то старое кино или современный потоковый контент.
Hisense M2 PRO тоже подходит для игр: игровой режим с частотой до 240 Гц, технология MEMC, задержка сигнала 12 мс, поддержка автоматического перехода в игровой режим. Управление голосом — есть.
Шарнирная подставка с поворотом на 360° по вертикали позволяет легко настроить угол проекции.
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