Крупный китайский производитель раскрыл причины подорожания электроники на 10−15%

По информации, полученной от представителей сети DNS, основными причинами роста цен стали сложности с переводом средств поставщикам, которые теперь обходятся почти на 10% дороже из-за необходимости окольного пути. Кроме того, операции проводятся в юанях, что добавляет 2−3% к итоговым расходам. Ситуация усугубляется сезонным предновогодним ослаблением рубля, что также повлияет на розничные цены.

Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, Антон Гуськов, отметил, что на себестоимость товаров влияют санкции и сложности с платежами, что сказывается как на импортной, так и на отечественной технике, так как многие компоненты все равно завозятся из-за границы.

Представители компании Skyworth подчеркнули, что ослабление рубля является важным, но не единственным фактором роста цен. Они отметили, что рост курса юаня за последний месяц составил 12%, а стоимость логистических услуг увеличилась на 30%. Компания считает прогноз в 10−15% еще оптимистичным, учитывая все эти факторы.