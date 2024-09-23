Крупный китайский производитель раскрыл причины подорожания электроники на 10−15%Информацией поделился известный по телевизорам и ТВ-приставкам бренд Skyworth
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По информации, полученной от представителей сети DNS, основными причинами роста цен стали сложности с переводом средств поставщикам, которые теперь обходятся почти на 10% дороже из-за необходимости окольного пути. Кроме того, операции проводятся в юанях, что добавляет 2−3% к итоговым расходам. Ситуация усугубляется сезонным предновогодним ослаблением рубля, что также повлияет на розничные цены.
Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, Антон Гуськов, отметил, что на себестоимость товаров влияют санкции и сложности с платежами, что сказывается как на импортной, так и на отечественной технике, так как многие компоненты все равно завозятся из-за границы.
Представители компании Skyworth подчеркнули, что ослабление рубля является важным, но не единственным фактором роста цен. Они отметили, что рост курса юаня за последний месяц составил 12%, а стоимость логистических услуг увеличилась на 30%. Компания считает прогноз в 10−15% еще оптимистичным, учитывая все эти факторы.
Ослабление рубля действительно является ключевым, но не единственным фактором роста цен, когда мы говорим об импорте готовой продукции из Китая или сборке из китайских компонентов. Операции расчёта проводятся в национальной валюте, а рост курса китайского юаня за последний месяц составил 12%. Дополнительные расходы связаны с логистикой. Стоимость на услуги выросла за месяц минимум на 30%. Это связано с большой загрузкой железнодорожных путей, которые являются быстрым способом доставки продукции из Китая, по сравнению с доставкой по морю. Если сборка продукции происходит частично из российских компонентов, то влияние курса ощущается чуть меньше. Но тут в ценообразование включается динамика цен на российское сырье. Как представители производителя, мы считаем цифры в 10−15% еще оптимистичным прогнозом.