Телевизоры
Сегодня 10:32
LG анонсировала 55-дюймовый прозрачный телевизор
Прозрачность достигает 40%
Южнокорейская компания LG анонсировала 55-дюймовый прозрачный телевизор. Прозрачность дисплея достигает 40%, - это в четыре раза выше большинства аналогов.
Такие телевизоры подойдут для эксплуатации в ресторанах для коммуникации с его персоналом. Так, на прозрачный дисплей можно будет вывести одновременно информацию о меню и позиции из заказа. Также прозрачные экраны подойдут и для использования в вагонах поездов. Установив телевизор на окно, пассажиры смогут не только любоваться видом из него, но и отслеживать прогноз погоды, новости и информацию о поездках.
Компания поместила прозрачный OLED-экран в рамку. Это позволяет поднимать дисплей вверх и убирать его при необходимости. Сама рамка оборудована несколькими динамиками. Больше информации о новом типе телевизоров LG можно будет узнать в ходе ежегодной выставки CES, которая начнется 11 января.