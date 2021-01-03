LG анонсировала 55-дюймовый прозрачный телевизор

Такие телевизоры подойдут для эксплуатации в ресторанах для коммуникации с его персоналом. Так, на прозрачный дисплей можно будет вывести одновременно информацию о меню и позиции из заказа. Также прозрачные экраны подойдут и для использования в вагонах поездов. Установив телевизор на окно, пассажиры смогут не только любоваться видом из него, но и отслеживать прогноз погоды, новости и информацию о поездках.