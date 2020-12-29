LG анонсировала первую линейку телевизоров QNED с новым типом дисплея

Особенностью новых телевизоров LG QNED является https://hi-tech.mail.ru/news/52442-lg-predstavila-pervye-televizory-qned-s-matricey-mini-led/)то, что под их экраном, вместо обычного слоя подсветки, разместились 30 тысяч миниатюрных светодиодов. Причем каждый пиксель светится независимо от других. На экране новых телевизоров пиксели будут отключаться, обеспечивая настоящий черный цвет, тогда как ЖК-модели для этого локально затемняются. Таким образом расширится число зон локальной подсветки. В новой линейке будут представлены телевизоры до 86 дюймов в разрешении 4K и 8K.

Известно, что продавать первые телевизоры LG с Mini LED начнут лишь в следующем году. Стоимость, к слову, также не оглашается.