LG без спроса начала устанавливать Copilot и инструмент для сбора пользовательских данных на свои телевизоры

LG без спроса начала устанавливать Copilot и инструмент для сбора пользовательских данных на свои телевизорыИ это мало кому понравилось
После установки апдейта, на устройствах автоматически появляется приложение Microsoft Copilot — без запроса согласия и без возможности удалить его стандартными средствами. На это первыми обратили внимание журналисты Videocardz и пользователи Reddit.
Copilot позиционируется как встроенный системный компонент, поэтому убрать его нельзя. Одновременно обновление добавляет функцию Live Plus — инструмент для анализа контента, который отображается на экране.
Система отслеживает, что именно смотрит пользователь, и использует эти данные для показа персонализированной рекламы.
Именно Live Plus вызвала наибольшее раздражение владельцев телевизоров. Многие не ожидали, что телевизор начнет анализировать просмотр без явного согласия.
В отличие от Copilot, этот модуль все же можно отключить вручную в настройках: Settings → All Settings → General → Additional Settings.