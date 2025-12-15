Телевизоры
Опубликовано 15 декабря 2025, 08:25
1 мин.

LG без спроса начала устанавливать Copilot и инструмент для сбора пользовательских данных на свои телевизоры

И это мало кому понравилось
Пользователи телевизоров LG начали массово жаловаться на неожиданное поведение свежего обновления webOS.
© VideoCardz.com

После установки апдейта, на устройствах автоматически появляется приложение Microsoft Copilot — без запроса согласия и без возможности удалить его стандартными средствами. На это первыми обратили внимание журналисты Videocardz и пользователи Reddit.

Copilot позиционируется как встроенный системный компонент, поэтому убрать его нельзя. Одновременно обновление добавляет функцию Live Plus — инструмент для анализа контента, который отображается на экране.

Система отслеживает, что именно смотрит пользователь, и использует эти данные для показа персонализированной рекламы.

© VideoCardz.com

Именно Live Plus вызвала наибольшее раздражение владельцев телевизоров. Многие не ожидали, что телевизор начнет анализировать просмотр без явного согласия.

В отличие от Copilot, этот модуль все же можно отключить вручную в настройках: Settings → All Settings → General → Additional Settings.