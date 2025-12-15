LG без спроса начала устанавливать Copilot и инструмент для сбора пользовательских данных на свои телевизоры

После установки апдейта, на устройствах автоматически появляется приложение Microsoft Copilot — без запроса согласия и без возможности удалить его стандартными средствами. На это первыми обратили внимание журналисты Videocardz и пользователи Reddit.

Copilot позиционируется как встроенный системный компонент, поэтому убрать его нельзя. Одновременно обновление добавляет функцию Live Plus — инструмент для анализа контента, который отображается на экране.

Система отслеживает, что именно смотрит пользователь, и использует эти данные для показа персонализированной рекламы.