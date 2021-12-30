LG изобрела новый сверхъяркий дисплей

Проект называется OLED.EX — сочетание сокращений от Evolution и eXperience. Экран сделан на основе дейтерия. Это тяжёлый водород, который специалисты компании научились добывать из воды и применять его в органических светоизлучающих устройствах.

Отмечается, что после стабилизации дейтерий делает дисплей ярче, сохраняя высокую эффективность. Специально разработанная технология анализирует работу 33 млн органических светодиодов в 8K-матрице и точечно контролирует энергопотребление экрана.

Благодаря разработке, толщина передней панели в 65“ OLED-дисплеях будет уменьшена с 6 мм до 4. Телевизоры LG с новой технологией OLED.EX начнут выпускаться со второго квартала 2022 года.