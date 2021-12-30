LG изобрела новый сверхъяркий дисплей

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LG изобрела новый сверхъяркий дисплейНа основе тяжёлого водорода
Компания LG Display объявила о создании инновационного OLED-дисплея, который отличается сверхъяркостью. От обычных дисплеев новое устройство отличаются яркостью, большей на 30%.
Проект называется OLED.EX — сочетание сокращений от Evolution и eXperience. Экран сделан на основе дейтерия. Это тяжёлый водород, который специалисты компании научились добывать из воды и применять его в органических светоизлучающих устройствах.
Отмечается, что после стабилизации дейтерий делает дисплей ярче, сохраняя высокую эффективность. Специально разработанная технология анализирует работу 33 млн органических светодиодов в 8K-матрице и точечно контролирует энергопотребление экрана.
Благодаря разработке, толщина передней панели в 65“ OLED-дисплеях будет уменьшена с 6 мм до 4. Телевизоры LG с новой технологией OLED.EX начнут выпускаться со второго квартала 2022 года.
Источник: Lenta.ru