LG изобрела принципиально новый гибкий телевизор

Компания продолжает удивлять

Южнокорейский техногигант LG известен своими передовыми разработками в области дисплеев и, в частности, телевизоров. Вот и на этот раз стало известно о новом прорывном изобретении компании в этой области.