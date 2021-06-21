LG изобрела принципиально новый гибкий телевизор

Телевизоры
Сегодня в 11:01
LG изобрела принципиально новый гибкий телевизорКомпания продолжает удивлять
Южнокорейский техногигант LG известен своими передовыми разработками в области дисплеев и, в частности, телевизоров. Вот и на этот раз стало известно о новом прорывном изобретении компании в этой области.
Судя по данным LetsGoDigital, одно из подразделений Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) опубликовало соответствующий патент. В нём описывается панель, которая, в отличие от аналогов, скручивается по горизонтали.
Патентные изображения демонстрируют, что телевизор будет состоять из базы, на которой установлены раздвигающиеся модули.
Когда устройство будет сложено, то внешне оно будет напоминать обыкновенную акустическую систему. Но как только пользователь захочет посмотреть что-то, левый и правый модули раздвинутся по горизонтали и экран примет привычную форму.