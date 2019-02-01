LG компенсирует убытки от смартфонов сверхприбылями с продаж телевизоров

Корейская компания LG Electronics отчиталась за четвёртый квартал и весь 2018 год в целом. Компания получила впечатляющую прибыль в 54,4 миллиарда долларов и рекордную прибыль в 2,4 миллиарда.

Прибыль выросла по сравнению с прошлым годом на 10%. Интересно, что рекорды по прибыльности LG ставит на фоне падения продаж в своём мобильном подразделении. От продаж мобильных устройств компания выручила 7,8 миллиарда долларов. За квартал доходы составили 1,51 млрд, что составляет падение на 16% по сравнению с третьим кварталом. Убытки подразделения за год возросли до 700,65 млн долларов.

Как отмечает производитель, в 2019 году будет сделана ставка на решения с поддержкой 5G, а также смартфонах в разных форм-факторах. Сама LG этого пока не подтвердила, но от неё ожидают анонса флагманских смартфонов V50 ThinQ 5G и G8 на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.

При этом прибыль подразделения LG Home Entertainment оказалась рекордной — 1,35 миллиарда. Это был достигнуто благодаря премиальным OLED-телевизорам и большим 4K-телевизорам.