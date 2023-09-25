LG начала массовое производство гибких OLED-дисплеев для 17-дюймовых ноутбуков будущего

Данный факт в очередной раз подтверждает решимость компании расширить свой бизнес OLED для новейших устройств. Гибкая OLED-панель LG Display отличается структурой Tandem OLED, ранее применявшейся в автомобильных дисплеях.

Новейшая 17-дюймовая гибкая OLED-панель для ноутбуков использует специализированный материал, который минимизирует складки в области сгиба дисплея. Это обеспечивает бесшовное отображение и кристально чистое качество картинки.

Когда экран полностью развёрнут, он функционирует как 17-дюймовый портативный монитор или планшет с соотношением сторон 4:3.

Он также оснащён высокочувствительным сенсором, позволяющим пользователям выполнять задачи с помощью ручки или пальцев.

Отметим, что представитель LG Display заявил о намерении продолжить усиление конкурентоспособности компании в OLED-бизнесе. Что не может не радовать.