LG начала продажи своего телевизора-в-чемодане за $1000 за пределами Южной Кореи

LG представила свой новейший продукт — StanbyMe Go. Он представляет из себя чемодан с встроенным портативным телевизором.

Только представьте себе удивлённые лица пассажиров метро, когда вы достаёте StanbyMe Go и раскроете его, обнаружив 27-дюймовый сенсорный экран с встроенным аккумулятором и динамиками.

А если серьёзно, то компания и вправду начала продажи столь необычного девайса за пределами родного рынка. Его можно предзаказать за $1000. Первые поставки начнутся в конце этого месяца.