Телевизоры
10:06, 21 августа 2023
1 мин.

LG начала продажи своего телевизора-в-чемодане за $1000 за пределами Южной Кореи

Странное, конечно, устройство, но очень интересное

Забудьте о необходимости носить с собой смартфон, который трансформируется в планшет, чтобы развлекать себя в пути.

LG представила свой новейший продукт — StanbyMe Go. Он представляет из себя чемодан с встроенным портативным телевизором.

Только представьте себе удивлённые лица пассажиров метро, когда вы достаёте StanbyMe Go и раскроете его, обнаружив 27-дюймовый сенсорный экран с встроенным аккумулятором и динамиками.

А если серьёзно, то компания и вправду начала продажи столь необычного девайса за пределами родного рынка. Его можно предзаказать за $1000. Первые поставки начнутся в конце этого месяца.

LG начала продажи своего телевизора-в-чемодане за $1000 за пределами Южной Кореи
© CNN

За заказ до 27 августа в подарок предлагается беспроводная колонка LG XBoom 360 стоимостью $300.

StanbyMe Go выглядит как настоящий чемодан и предназначен исключительно для развлечения. Телевизор работает на платформе LG WebOS, что позволяет устанавливать приложения и просматривать контент через Wi-Fi.

Также есть порт HDMI и возможность беспроводной передачи контента через AirPlay и Bluetooth. По заявлениям LG, время автономной работы StanbyMe Go составляет до трёх часов.

Источник:CNN
Теги:
#LG
,
#телевизор
Новости партнеров
Новости партнеров