LG начала продажи своего телевизора-в-чемодане за $1000 за пределами Южной Кореи

LG начала продажи своего телевизора-в-чемодане за $1000 за пределами Южной КореиСтранное, конечно, устройство, но очень интересное
Забудьте о необходимости носить с собой смартфон, который трансформируется в планшет, чтобы развлекать себя в пути.
LG представила свой новейший продукт — StanbyMe Go. Он представляет из себя чемодан с встроенным портативным телевизором.
Только представьте себе удивлённые лица пассажиров метро, когда вы достаёте StanbyMe Go и раскроете его, обнаружив 27-дюймовый сенсорный экран с встроенным аккумулятором и динамиками.
А если серьёзно, то компания и вправду начала продажи столь необычного девайса за пределами родного рынка. Его можно предзаказать за $1000. Первые поставки начнутся в конце этого месяца.
За заказ до 27 августа в подарок предлагается беспроводная колонка LG XBoom 360 стоимостью $300.
StanbyMe Go выглядит как настоящий чемодан и предназначен исключительно для развлечения. Телевизор работает на платформе LG WebOS, что позволяет устанавливать приложения и просматривать контент через Wi-Fi.
Также есть порт HDMI и возможность беспроводной передачи контента через AirPlay и Bluetooth. По заявлениям LG, время автономной работы StanbyMe Go составляет до трёх часов.