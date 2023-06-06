LG начала выпускать в Польше телевизоры, которые затем попадают в РФ по параллельному импорту

Эта продукция поставляется сначала в Белоруссию, а оттуда по параллельному импорту — в Россию. При этом польское подразделение LG формально санкций не нарушает.

Smart TV, подготовленные для продажи в России, оснащаются софтом российских онлайн-кинотеатров и голосовым помощником «Алиса», поддерживают все необходимые для оборудования такого класса функции.