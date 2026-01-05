LG показала самый тонкий в мире телевизор — всего 9 мм и без проводов

Аппаратной платформой телевизора стал новый мощный процессор α (Alpha) 11 Gen3. Здесь стоит пояснить, зачем вообще телевизору мощный SoC. Картинка с кабельного ТВ или стриминга часто содержит цифровой шум (зернистость) и артефакты сжатия. Новый чип получил нейронный модуль (NPU), который, по заявлению LG, стал в 5,6 раза производительнее предшественника. Он использует так называемый «двойной движок ИИ»: один алгоритм чистит изображение от шума, а второй параллельно восстанавливает текстуры. Обычно телевизоры, убирая «шум», делают картинку «мыльной», стирая мелкие детали вроде пор на коже или травинок. Новый алгоритм LG пытается пройти по тонкой грани, убирая грязь, но оставляя естественную резкость, не превращая кино в пластиковый мультик.

Для любителей подключать PS5/Xbox/ПК к телевизору, тоже предусмотрели опции. Модель W6 поддерживает частоту обновления 165 Гц в разрешении 4K. Это уже уровень современных игровых мониторов. Если вы подключите к телевизору мощный ПК, картинка будет обновляться 165 раз в секунду, что делает движения в шутерах максимально плавными. На месте и поддержка технологий синхронизации кадров NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, которые убирают разрывы изображения, а время отклика пикселя составляет эталонные 0,1 мс.

И, наконец, в телевизоре предусмотрена поддержка опций умного дома. Система webOS научилась распознавать голоса домочадцев (функция Voice ID). Как это работает: вы берете пульт, говорите команду, и телевизор понимает, что это, например, папа. Он тут же переключает профиль, подтягивая ваши личные рекомендации YouTube и настройки, скрывая детский контент. Кроме того, в систему внедрили мульти-ИИ с поддержкой нейросетей Google Gemini и Microsoft Copilot. Теперь у телевизора можно спрашивать контекстную информацию, например, «кто этот актер в кадре» или «где купить такую куртку», и система выдаст ответ прямо поверх видео. А для тех, кто беспокоится, что телевизор «слушает» лишнего, предусмотрена система защиты данных LG Shield с шифрованием. В режиме простоя (Gallery+) телевизор умеет генерировать картинки с помощью нейросетей или показывать качественные заставки, превращаясь в цифровую картину, что для 9-миллиметровой панели на стене — вполне логичный сценарий использования.