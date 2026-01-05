LG показала самый тонкий в мире телевизор — всего 9 мм и без проводов

LG показала самый тонкий в мире телевизор — всего 9 мм и без проводовLG OLED evo W6 — телевизор Wallpaper с технологией True Wireless
Обычно телевизор толстый, потому что внутри него спрятаны блок питания, материнская плата, разъемы для HDMI и прочая электроника. В модели W6 корейцы вынесли абсолютно всё «железо» в отдельную внешнюю приставку Zero Connect Box. Сам телевизор — это, по сути, просто лист стекла с матрицей, который висит на стене вплотную, без зазоров. Приставку с разъемами можно поставить в любой части комнаты на расстоянии до 10 метров от экрана. Видеосигнал в разрешении 4K и звук передаются от коробки к экрану по беспроводному каналу. Это решает вечную проблему торчащих кабелей и позволяет монтировать панель даже там, где штробить стены под проводку уже поздно или невозможно.
Дисплейная матрица, разумеется, тоже флагманская. В W6 используется обновленная технология, которую маркетологи назвали Hyper Radiant Color. Если переводить с рекламного на технический, речь идет о существенном приросте яркости и работе с антибликовым покрытием. В LG заявляют, что пиковая яркость новинки в 3,9 раза выше, чем у стандартных OLED-панелей прошлых поколений. Это достигается за счет технологии Brightness Booster Ultra. Для пользователя это означает, что телевизор наконец-то можно комфортно смотреть днем в солнечной комнате, не зашторивая окна. Чтобы окончательно победить физику света, экран получил сертификацию Reflection Free Premium — это матовое покрытие, которое «съедает» отражения лампочек и окон, сохраняя при этом хорошую контрастность и глубокий черный цвет, за которые любят OLED.
Аппаратной платформой телевизора стал новый мощный процессор α (Alpha) 11 Gen3. Здесь стоит пояснить, зачем вообще телевизору мощный SoC. Картинка с кабельного ТВ или стриминга часто содержит цифровой шум (зернистость) и артефакты сжатия. Новый чип получил нейронный модуль (NPU), который, по заявлению LG, стал в 5,6 раза производительнее предшественника. Он использует так называемый «двойной движок ИИ»: один алгоритм чистит изображение от шума, а второй параллельно восстанавливает текстуры. Обычно телевизоры, убирая «шум», делают картинку «мыльной», стирая мелкие детали вроде пор на коже или травинок. Новый алгоритм LG пытается пройти по тонкой грани, убирая грязь, но оставляя естественную резкость, не превращая кино в пластиковый мультик.
Для любителей подключать PS5/Xbox/ПК к телевизору, тоже предусмотрели опции. Модель W6 поддерживает частоту обновления 165 Гц в разрешении 4K. Это уже уровень современных игровых мониторов. Если вы подключите к телевизору мощный ПК, картинка будет обновляться 165 раз в секунду, что делает движения в шутерах максимально плавными. На месте и поддержка технологий синхронизации кадров NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, которые убирают разрывы изображения, а время отклика пикселя составляет эталонные 0,1 мс.
И, наконец, в телевизоре предусмотрена поддержка опций умного дома. Система webOS научилась распознавать голоса домочадцев (функция Voice ID). Как это работает: вы берете пульт, говорите команду, и телевизор понимает, что это, например, папа. Он тут же переключает профиль, подтягивая ваши личные рекомендации YouTube и настройки, скрывая детский контент. Кроме того, в систему внедрили мульти-ИИ с поддержкой нейросетей Google Gemini и Microsoft Copilot. Теперь у телевизора можно спрашивать контекстную информацию, например, «кто этот актер в кадре» или «где купить такую куртку», и система выдаст ответ прямо поверх видео. А для тех, кто беспокоится, что телевизор «слушает» лишнего, предусмотрена система защиты данных LG Shield с шифрованием. В режиме простоя (Gallery+) телевизор умеет генерировать картинки с помощью нейросетей или показывать качественные заставки, превращаясь в цифровую картину, что для 9-миллиметровой панели на стене — вполне логичный сценарий использования.