Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Телевизоры
23:27, 03 января 2024
1 мин.

LG показала свои флагманские телевизоры 2024 модельного года

На собственном процессоре

LG Electronics представила серию OLED-телевизоров 2024 года, которая оснащена передовым ИИ-процессором LG с 4-кратной скоростью работы, обещая высокое качество изображения.

Модели телевизоров LG SIGNATURE OLED M4 и LG OLED G4, оснащены новейшим ИИ-процессором Alpha (разработан LG), повышающим качество изображения и звука за счет значительного увеличения производительности. В этих телевизорах реализована передовая технология ИИ-апскейлинга, анализирующая каждый пиксель для более четкого изображения. Кроме того, их процессор оптимизирует цвета, обеспечивая эффект погружения, а функция Dynamic Tone Mapping Pro добавляет глубину и реалистичность изображениям.

Модели LG OLED evo прошли сертификацию ClearMR1 для превосходного качества изображения, а геймеры оценят такие функции, как частота обновления144 Гц, 4K и поддержка HDMI 2.1.

В смарт-телевизорах LG 2024 года также реализована расширенная персонализация, позволяющая использовать до 10 профилей. Благодаря обновленной webOS пользователи могут легко настраивать свои домашние экраны.

LG показала свои флагманские телевизоры 2024 модельного года

© LG

Новости партнеров
Новости партнеров