LG представила линейку телевизоров OLED evo с ИИ-персонализацией

Одним из главных нововведений является технология Brightness Booster Ultimate, которая увеличивает яркость телевизоров в три раза по сравнению с обычными OLED-моделями. Это позволяет передавать мельчайшие детали на разных уровнях яркости, делая изображение более живым и реалистичным.

Кроме того, телевизоры OLED evo обеспечивают высокое качество черного цвета и точную цветопередачу. Модели также предлагают Filmmaker Mode с автоматической адаптацией к освещению в помещении.

Телевизоры LG OLED evo 2025 года поддерживают переменную частоту обновления 4K 165 Гц и сертифицированы NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium. Эти функции обеспечивают плавный игровой процесс без разрывов и задержек.

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта, телевизоры адаптируют настройки изображения и звука под предпочтения каждого пользователя. Также появилась возможность голосового управления, персонализированные рекомендации и функции поиска контента с помощью ИИ.

Еще одной новинкой стал беспроводной телевизор OLED evo M5, который передает видео и аудио без проводов с частотой до 144 Гц.