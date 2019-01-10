LG представила первый в мире сворачивающийся в рулон телевизор

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания LG Electronics представила первый в мире сворачиваемый OLED-телевизор.
Разрешение экрана составляет 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), а диагональ — 65 дюймов. LG Signature OLED TV R с модельным номером 65R9 обладает изменяемым форм-фактором. Экран может появляться и исчезать в базовом блоке по одному нажатию на кнопку. В результате, телевизор предлагает три различных формата просмотра — Full View (полный обзор), Line View (линейный ракурс) и Zero View (нулевой ракурс).
Формат Full View предлагает стандартный широкоэкранный просмотр. В режиме Line View телевизор может быть развернут частично, например для отображения часов, а также режимов Mood (Настроение), Music (Музыка) и Home Dashboard (Панель управления).
В режиме Zero View все 65 дюймов телевизора LG SIGNATURE OLED TV R скрыты в подставке. В в этом режиме пользователям доступна музыка и аудиоконтент, который воспроизводится через фронтальную 4.2-канальную аудиосистему Dolby Atmos мощностью 100 Вт.
Управлять телевизором можно в том числе и с помощью голосового помощника Amazon Alexa. Сроки выпуска и рекомендованная цена пока не объявлены.