LG представила первый в мире сворачивающийся в рулон телевизор

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания LG Electronics представила первый в мире сворачиваемый OLED-телевизор.

Разрешение экрана составляет 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), а диагональ — 65 дюймов. LG Signature OLED TV R с модельным номером 65R9 обладает изменяемым форм-фактором. Экран может появляться и исчезать в базовом блоке по одному нажатию на кнопку. В результате, телевизор предлагает три различных формата просмотра — Full View (полный обзор), Line View (линейный ракурс) и Zero View (нулевой ракурс).