LG представила сразу три своих дебютных Micro RGB-телевизора

На старте заявлены диагонали 100, 86 и 75 дюймов, цены для США объявят позже. Новинки используют улучшенный процессор Alpha 11, ранее применявшийся в топовых OLED-телевизорах LG.

По сертификации Intertek экраны обеспечивают 100% охват цветовых пространств BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB. Яркость компания пока не раскрывает, но ожидается уровень свыше 5000 нит.

Micro RGB — это не microLED. В технологии используются сверхмалые красные, зеленые и синие светодиоды в кластерах подсветки, что повышает чистоту цветов и расширяет цветовой охват по сравнению с обычными LED-телевизорами.

2026 год LG называет стартом массового перехода индустрии к RGB-подсветке, где уже активно работают Samsung, Hisense, TCL и Sony.