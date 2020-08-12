LG привезла в Россию огромный 8K телевизор за 2,5 млн рублей

Время отклика премиального телевизора LG составляет 1 мс. Пользователям доступен просмотр контента как в разрешении 2K, так и 4K или 8K. Однако стоит отметить, что при просмотре контента в максимальном разрешении изображение растягивается под необходимый размер. Телевизор функционирует на базе на процессора Alpha 9 Gen3 и операционной системы webOS. LG Signature 88 получил поддержку голосового ассистента. Таким образом с помощью телевизора можно управлять “умным” домом.

На данный момент LG Signature 88 уже доступен для покупки на российском рынке. Стоимость телевизора составляет 2, 5 млн рублей.