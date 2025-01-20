LG С4 возглавил топ-8 игровых телевизоров на январь 2025 года

Учитывались характеристики, совместимость с современными консолями и соотношение цены и качества. Лидером списка стал LG C4 — универсальный OLED-телевизор для геймеров.

LG C4 предлагает четыре HDMI 2.1 порта, поддержку Dolby Vision и широкий выбор диагоналей от 42 до 83 дюймов. Это делает модель одной из самых гибких для использования с консолями и ПК.

Для владельцев PlayStation 5 рекомендован Sony Bravia 8, который имеет 120 Гц, поддержку VRR и специальный HDR-режим под эту консоль. Более продвинутая версия — Sony Bravia 9.

Если бюджет ограничен, Hisense U7N — отличный выбор с 144 Гц и поддержкой VRR. OLED-модель LG B4 также выделяется доступной ценой.

Среди экономичных вариантов также выделяют Samsung Q80D, а самой яркой картинкой могут похвастаться Samsung QN90D и S95D.