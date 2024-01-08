LG создала первый в мире беспроводной прозрачный телевизор

LG создала первый в мире беспроводной прозрачный телевизорС разрешением 4K
На выставке CES 2024 компания LG представит модель OLED T, названную первым в мире беспроводным прозрачным телевизором. Отказавшись от традиционных плоских экранов, новинка получила разрешение 4K и передовую технологию беспроводной передачи звука и видео от LG.
Основной особенностью OLED T является его прозрачный дисплей, дополненный контрастным экраном, который легко скрывается в коробке-подставке. Эта уникальная особенность позволяет регулировать высоту экрана простым нажатием, обеспечивая неограниченные возможности просмотра.
Телевизор работает на процессоре LG Alpha 11 AI, обладающей в четыре раза большей производительностью по сравнению с предыдущим поколением. Новые возможности привели к увеличению графической производительности на 70% и ускорению обработки данных на 30%.
LG улучшила звуковые характеристики, встроив в основание телевизора колонки. OLED T будет доступен в различных вариантах исполнения, включая автономные, настенные и навесные.