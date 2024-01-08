LG создала первый в мире беспроводной прозрачный телевизор

Основной особенностью OLED T является его прозрачный дисплей, дополненный контрастным экраном, который легко скрывается в коробке-подставке. Эта уникальная особенность позволяет регулировать высоту экрана простым нажатием, обеспечивая неограниченные возможности просмотра.

Телевизор работает на процессоре LG Alpha 11 AI, обладающей в четыре раза большей производительностью по сравнению с предыдущим поколением. Новые возможности привели к увеличению графической производительности на 70% и ускорению обработки данных на 30%.

LG улучшила звуковые характеристики, встроив в основание телевизора колонки. OLED T будет доступен в различных вариантах исполнения, включая автономные, настенные и навесные.