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Телевизоры
18:39, 08 января 2024
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LG создала первый в мире беспроводной прозрачный телевизор

С разрешением 4K

На выставке CES 2024 компания LG представит модель OLED T, названную первым в мире беспроводным прозрачным телевизором. Отказавшись от традиционных плоских экранов, новинка получила разрешение 4K и передовую технологию беспроводной передачи звука и видео от LG.

Основной особенностью OLED T является его прозрачный дисплей, дополненный контрастным экраном, который легко скрывается в коробке-подставке. Эта уникальная особенность позволяет регулировать высоту экрана простым нажатием, обеспечивая неограниченные возможности просмотра.

Телевизор работает на процессоре LG Alpha 11 AI, обладающей в четыре раза большей производительностью по сравнению с предыдущим поколением. Новые возможности привели к увеличению графической производительности на 70% и ускорению обработки данных на 30%.

LG улучшила звуковые характеристики, встроив в основание телевизора колонки. OLED T будет доступен в различных вариантах исполнения, включая автономные, настенные и навесные.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
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#телевизор
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#экран
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#LG
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