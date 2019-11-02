LG впервые создаст игровые телевизоры со сверхбыстрыми дисплеями

Так, новое обновление обеспечит пользователей возможностью качественной игры с отсутствием разрывов и мерцаний, которые являются частыми спутниками большинства распространенных дисплеев. Отмечается, что добавление технологии G-SYNC позволит игрокам с видеокартами GeForce RTX 20-ой серии или GTX 16-ой серии оценить небывалую скорость отклика, а также оптимизированные визуальные эффекты на больших OLED-телевизорах размером от 55 дюймов до 77 дюймов, позволяющие ощутить эффект присутствия в полной мере.

Известно, что NVIDIA G-SYNC подойдет для моделей OLED-телевизоров LG 2019 E9 на 65 и 55 дюймов, C9 на 77, 65 и 55 дюймов и B9, которая имеет 65 и 55 дюймов. На первых этапах ввода G-SYNC, технология будет доступна лишь в некоторых частях Северной Америки, однако до конца года ожидается появление и на рынках Европы, Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и других стран.