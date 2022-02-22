LG займётся выпуском прозрачных OLED-телевизоров

Сообщается, что речь идёт как минимум о 55-дюймовых моделях, выполненных по технологии OLED. Как минимум в LG Display данный ход считают достаточно «целесообразным».

За выпуск необычных телевизоров будет ответственна Home Entertainment Company, входящая в состав LG Electronics и отвечающая за производство телевизоров. При этом ожидается, что прозрачные телевизоры, в отличие от свёртывающихся, будут крепиться традиционным способом.

В случае, если всё пойдёт по плану, то разработка панелей нового типа начнётся уже во второй половине 2022 года, а коммерческие модели появятся в 2023-м.

Напомним, что LG не первый производитель, выходящий на рынок прозрачных OLED-телевизоров. Ещё в 2020 году Xiaomi представила собственное подобное решение — Mi Lux. Правда, уровень продаж этой модели, по итогу, оставлял желать лучшего.