Мечта любого геймера: Xiaomi представила 90-дюймовый телевизор с 144 Гц экраном под брендом Redmi

Мечта любого геймера: Xiaomi представила 90-дюймовый телевизор с 144 Гц экраном под брендом RedmiК тому же ещё и не такой уж и дорогой
Несколько часов назад состоялся анонс сразу двух новых телевизоров Xiaomi с 90-дюймовым дисплеем. Одним из них стал игровой телевизор Redmi MAX 90.
Устройство получило гигантский 4K DLED-дисплей с технологией зонирования подсветки на 100 уровней. Телевизор обладает 4096 уровнями регулировки яркости, частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 700 нит, 94% покрытием цветовой гаммы DCI-P3 и точностью цветопередачи ΔE<2.
Также поддерживаются технологии Dolby Vision и панорамный звук.
В основе Redmi MAX 90 лежит 4-ядерный процессор A73, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего накопителя. В наличии HDMI 2.1 и USB-порты, а также поддержка Wi-Fi 6, VRR и ALLM.
Предзаказать новинку можно уже завтра, но пока что только в Китае. Стартовая цена новинки — 1260 долларов.