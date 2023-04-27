Мечта любого геймера: Xiaomi представила 90-дюймовый телевизор с 144 Гц экраном под брендом Redmi

В основе Redmi MAX 90 лежит 4-ядерный процессор A73, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего накопителя. В наличии HDMI 2.1 и USB-порты, а также поддержка Wi-Fi 6, VRR и ALLM.

Предзаказать новинку можно уже завтра, но пока что только в Китае. Стартовая цена новинки — 1260 долларов.