MediaTek представила новый ИИ-чип для телевизоров Pentonic 800

MediaTek заявила, что новый чипсет обеспечивает на 50% большую скорость, чем предыдущая модель. Объясняется это необходимостью поддержки новейших AI-функций телевизоров нового поколения — пакета улучшенных функций Super Resolution 3.0 и AI-качества изображения.

Чип сможет поддерживать максимальную частоту обновления на экранах 4K. Среди AI-функций заявлены распознавание объектов с качеством изображения AI (2.5); распознавание сцен с качеством изображения AI (2.0+); AI-суперразрешение (3.0) и AI-контрастность (2.0).

Также речь идёт о том, что чипы Pentonic 800 могут стать основой для платформ, на которых впоследствии будут работать «телевизоры будущего», поддерживающие Wi-Fi 7.