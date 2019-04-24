Молодёжь бежит прочь от телевизоров

Россияне всё чаще начали отказываться от просмотра телевизора. Об этом говорит последнее исследование, проведённое компанией Mediascope.

За последние 5 лет российские телеканалы потеряли около 11% аудитории в возрасте 14 – 44 лет. Самые большие потери по молодёжной аудитории понес канал «Россия 24» — она сократилась на 58%. У НТВ – на 43%, «ТВ Центр» потерял 41%, Первый канал – 38%.