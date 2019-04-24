Молодёжь бежит прочь от телевизоров

Россияне всё чаще начали отказываться от просмотра телевизора. Об этом говорит последнее исследование, проведённое компанией Mediascope.
За последние 5 лет российские телеканалы потеряли около 11% аудитории в возрасте 14 – 44 лет. Самые большие потери по молодёжной аудитории понес канал «Россия 24» — она сократилась на 58%. У НТВ – на 43%, «ТВ Центр» потерял 41%, Первый канал – 38%.
Антилидерами по молодёжной аудитории оказались «Россия 24», «ТВ Центр» и «Звезда» — у них она не превышает 0,15. Наибольшей популярностью у телезрителей младше 44 лет пользуется ТНТ, но и у этого канала число таких зрителей с 2014 года сократилось на 32%. При этом некоторые развлекательные каналы выросли — «Домашний» на 13%, РЕН ТВ на 19%, ТВ 3 на 21%, «Пятница» на 41%.
Среднее время просмотра телевизора у россиян за пять лет снизилось с с 3 часов до 2,5 часов в день. Не только молодёжь, но и старшее поколение постепенно переходит на Интернет.