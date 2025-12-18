На Samsung, LG, TCL и Hisense подали в суд из-за слежки при помощи ТВ-скриншотов

Опубликовано 18 декабря 2025, 07:361 мин.
На Samsung, LG, TCL и Hisense подали в суд из-за слежки при помощи ТВ-скриншотовА чего это раньше никого подобное не беспокоило?
Власти Техаса подали иски против Samsung, LG, TCL, Hisense и Sony, обвинив производителей телевизоров в скрытой слежке за пользователями.
Генпрокурор штата Кен Пакстон утверждает, что компании используют технологию Automatic Content Recognition (ACR), которая анализирует изображение и звук на экране, чтобы отслеживать, что именно смотрят владельцы ТВ.
По версии следствия, некоторые модели делают скриншоты экрана каждые 500 мс и передают данные производителям без явного согласия пользователей.
В зону сбора якобы попадают стриминговые сервисы, YouTube, HDMI-устройства, трансляции с камер и даже контент, передаваемый через AirPlay и Google Cast.
Иски поданы по закону о недобросовестной торговой практике. Штат требует запретить сбор и продажу таких данных и наложить штрафы.
Ранее за аналогичное нарушение Vizio уже платила компенсацию властям США.