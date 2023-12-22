На Samsung подали в суд за повышенную цену на телевизоры

По информации, опубликованной на портале SamMobile, голландские защитники прав потребителей обвиняют компанию в искусственном завышении цен на телевизоры в период с 2013 по 2018 год.

Суть обвинения заключается в том, что Samsung якобы оказывала давление на розничных продавцов, запрещая им снижать цены на телевизоры ниже установленного минимума.

Это привело к тому, что покупатели, по мнению истцов, переплачивали в среднем около €100 за каждое устройство.

В 2021 году компанию уже оштрафовали на сумму более €39 млн за эти действия. Теперь две другие организации, занимающиеся защитой прав потребителей, стремятся добиться компенсации для пострадавших через судебные разбирательства.

Ситуация набирает обороты, поскольку предполагается, что другие бренды также могли следовать аналогичной агрессивной ценовой стратегии, подняв цены на свои телевизоры.