На все руки мастер: разработчик телевизионных ОС создаст собственные устройства

Эта новая серия будет состоять из моделей с 55-, 65- и 75-дюймами с 4K QLED дисплеями и использованием технологии Mini-LED. Они также будут комплектоваться новым пультом управления Roku.

По заявлению компании, эти телевизоры появятся на американском рынке весной 2024 года.

Кроме того, прошлые версии телевизоров Roku Select и Roku Plus перестанут быть эксклюзивными для Best Buy, становясь доступными широкому кругу потребителей.