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Телевизоры
23:59, 03 января 2024
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На все руки мастер: разработчик телевизионных ОС создаст собственные устройства

Телевизоры с 4K QLED дисплеями

Компания Roku, являющаяся одним из лидеров в разработке телевизионных ОС, анонсировала выпуск новых телевизоров под собственным брендом «Roku Pro». Телевизоры, выход которых запланирован на весну 2024 года, обещают более высокое качество изображения и звука.

На все руки мастер: разработчик телевизионных ОС создаст собственные устройства

© Ferra.ru

Эта новая серия будет состоять из моделей с 55-, 65- и 75-дюймами с 4K QLED дисплеями и использованием технологии Mini-LED. Они также будут комплектоваться новым пультом управления Roku.

По заявлению компании, эти телевизоры появятся на американском рынке весной 2024 года.

Кроме того, прошлые версии телевизоров Roku Select и Roku Plus перестанут быть эксклюзивными для Best Buy, становясь доступными широкому кругу потребителей.

На все руки мастер: разработчик телевизионных ОС создаст собственные устройства
© Roku
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