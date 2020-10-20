Телевизоры
Сегодня 09:25
Начались продажи первого телевизора-рулона от LG за более 6.5 миллионов рублей
Выглядит устройство, конечно, впечатляюще
LG объявила о старте продаж первого в мире телевизора-рулона LG Signature OLED R. На данном этапе новинку можно приобрести лишь в Южной Корее по цене около 87 тыс долларов или более 6.5 млн рублей.
Новинка оснащена гибким 65-дюймовым OLED-дисплеем с применением самых последних технологических решений в сфере создания телевизоров, говорится в официальном анонсе LG по случаю запуска продаж LG Signature OLED R. При этом благодаря своему строению, телевизор может “сворачиваться” целиком либо частично, получая тем самым разное соотношение сторон.
Изысканное творение LG освобождает пользователей от ограничений стены, позволяя им распоряжаться своим жильем без необходимости постоянно резервировать место для большого черного экрана, который к тому же полезен только во включенном состоянии.
Напомним, что впервые прототип телевизора-рулона представили еще в рамках выставки CES 2018 — тогда компания заявляла, что планирует начать продажи устройства в 2019 году.