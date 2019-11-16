Найдена новая функция Xiaomi Mi TV 5

Речь идет о возможности распознавания человека по голосу и прямо сейчас данная функция активно тестируется внутри Xiaomi. По словам генерального директора отдела Xiaomi Mi TV Ли Сяошуана, нововведение будет добавлено в функциональный список возможностей Xiaomi Mi TV 5 уже в самое ближайшее время. Также он рассказал, что пользователи устройства без проблем смогут самостоятельно регистрировать так называемые “голосовые отпечатки”, благодаря чему “умное” устройство сможет распознавать каждого члена семьи по отдельности.

Напомним, что пока новинка от Xiaomi доступна лишь на китайском рынке, а значит ни о какой поддержке русского языка и речи идти не может.