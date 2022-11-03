Насколько подешевели топовые телевизоры Samsung и LG за последние полгода

При этом в качестве примера они продемонстрировали американский рынок. На нём 65-дюймовые премиум-модели Samsung Electronics, LG Electronics и Sony стали дешевле на 800 долларов в сравнении с апрельскими ценами.

Причиной таких изменений эксперты назвали глобальную макроэкономическую неопределённость, а следовательно и падение продаж телевизоров. По подсчётам исследователей, «чем дороже модель, тем больше упала на неё цена».

Так, QLED-телевизор Samsung QN90B, в апреле продававшийся за 5000 долларов, сегодня можно купить за 3800 долларов. За тот же период OLED-модель LG G2 упала в цене с 3200 до 2200 долларов.