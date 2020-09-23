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Названа дата анонса первого 5G 8K-телевизора Xiaomi
Это случится уже в текущем месяце
Сразу после анонса юбилейных смартфонов Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, Xiaomi заявила о желании выпустить новый флагманский телевизор. И вот, наконец-то, компанией была названа дата анонса ее первого 5G 8K-телевизора, который получит название Xiaomi TV Master Ultra Edition.
На данный момент нет совершенно никакой информации о диагонали дисплея, также как и о технологии его производства. Но уже сейчас известно, что новинка может стать полноценным продолжением уже вышедшего Xiaomi Mi TV Master, который в свою очередь получил 65-дюймовый 4K-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц.
Также стоит отметить, что чуть ранее базе данных китайского регулятора 3C был обнаружен некий телевизор Xiaomi, с 82-дюймовым дисплеем, поддержкой разрешений 8K и 4K, а также дисплеем от LG Display. Вполне вероятно, что именно им в конечном итоге и окажется Xiaomi TV Master Ultra Edition, анонс которого, к слову, состоится уже 28 сентября 2020 года.