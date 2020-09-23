Названа дата анонса первого 5G 8K-телевизора Xiaomi

На данный момент нет совершенно никакой информации о диагонали дисплея, также как и о технологии его производства. Но уже сейчас известно, что новинка может стать полноценным продолжением уже вышедшего Xiaomi Mi TV Master, который в свою очередь получил 65-дюймовый 4K-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц.