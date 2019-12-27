Телевизоры
Сегодня 16:24
Названа причина грядущего резкого подорожания телевизоров
Цена самых популярных размеров экранов поднимется на 20% за первое полугодие 2020 года
Издание DigiTimes, ссылаясь на отраслевые источники, сообщило, что уже в первые месяцы следующего года произойдет резкое подорожание жидкокристаллических телевизионных панелей, что, соответственно, скажется на стоимости самих телевизоров.
Так, по словам источников, увеличение стоимости жидкокристаллических панелей обусловлено тем, что производителям удалось нормировать баланс предложения и спроса. Отмечается, что цена дисплеев продолжит увеличиваться и во втором квартале следующего года. Таким образом, стоимость наиболее востребованных размеров экранов поднимется на 20% за первые шесть месяцев.
Кроме того, аналитики IHS Markit прогнозируют, что в следующем году на 7% упадут объемы отгрузок жидкокристаллических панелей для телевизоров, что, в свою очередь, станет самым внушительным годовым снижением в истории отрасли.