Названа причина грядущего резкого подорожания телевизоров

Так, по словам источников, увеличение стоимости жидкокристаллических панелей обусловлено тем, что производителям удалось нормировать баланс предложения и спроса. Отмечается, что цена дисплеев продолжит увеличиваться и во втором квартале следующего года. Таким образом, стоимость наиболее востребованных размеров экранов поднимется на 20% за первые шесть месяцев.

Кроме того, аналитики IHS Markit прогнозируют, что в следующем году на 7% упадут объемы отгрузок жидкокристаллических панелей для телевизоров, что, в свою очередь, станет самым внушительным годовым снижением в истории отрасли.