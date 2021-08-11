Названа стоимость нового огромного телевизора Xiaomi

Телевизор оснащен 4K OLED-дисплеем на 77 дюймов с частотой обновления 120 Гц. Сам экран занимает 96.2% площади всей передней панели, а максимальная яркость новинки достигает 1000 нит. Отмечается также поддержка Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, а также сертификации IMAX Enhanced.

Сердцем телевизора выступил четырехъядерный процессор MediaTek. Также в новинка получила графический ускоритель Mali-G52 MC2, 8,5 ГБ, улучшающую плавность изображения технологию NVIDIA G-SYNC и Wi-Fi 6. За звук телевизора ответственны не только специалисты Xiaomi, но и американской компании Harman Kardon. Продавать Mi TV Lux начнут 18 августа.