Названы самые популярные среди россиян телевизоры

При этом большая часть покупателей отдают своё предпочтения моделям с диагональю экрана до 32 дюймов. Это может быть связано с их «способностью» хорошо вписываться в небольшие квартиры и кухни, пишет Lenta.ru.

В то же время для гостиных комнат выбирают модели побольше — 50 и 55 дюймов. Что интересно, раньше для тех же целей приобретались модель на 40 и 43 дюймов.

Что же до самых популярных моделей, то лидером оказался TCL P615 с диагональю экрана 50 дюймов и ценой 21 тыс рублей. На втором месте расположился Polarline PL12TC. Он, имея дисплей на 32 дюйма, стоит всего 8,5 тыс рублей.

Замыкает же тройку лидеров ещё один телевизор от TCL — TCL P615. Покупая его за 18 тыс рублей, пользователи получают достойный аппарат с 43-дюймовым экраном.