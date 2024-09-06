Названы способы продлить срок жизни телевизора

Названы способы продлить срок жизни телевизораЭксперты Hyundai объясняют, как избежать распространенных проблем
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Во-первых, не следует протирать экран влажной салфеткой, так как это может повредить покрытие. Для очистки используйте только сухую микрофибру, а если нужно, слегка смочите ткань специальным средством.
Во-вторых, не оставляйте телевизор в режиме ожидания надолго. Регулярное отключение от сети продлит срок службы устройства. Резкое выключение из розетки также может привести к поломке.
В-третьих, размещайте телевизор вдали от источников тепла. Перегрев может негативно сказаться на электронике. Оптимальная температура для работы ТВ не должна превышать 35 °C.
В-четвертых, избегайте резких перепадов напряжения. Используйте стабилизаторы и сетевые фильтры для защиты от скачков напряжения.
В-пятых, не настраивайте яркость и контрастность на максимум. Изображение будет выгорать, что приведет к быстрой деградации экрана.
Следуя этим простым рекомендациям, вы продлите срок службы вашего телевизора и обеспечите его надежную работу.