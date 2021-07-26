Несмотря на американские санкции, компания Huawei выпустила на российский рынок две новинки: игровой и рабочий мониторы

В подставку монитора встроены два динамика мощностью 5 Вт каждый и система подавления фонового шума во время звонков с компьютера.

Но отличается Huawei MateView GT не только этими характеристиками. В нём поддерживается регулировка яркости при появлении тёмных и светлых сцен, чтобы в играх было удобнее обнаруживать противников. А ещё монитор умеет рисовать перекрестье прицела в шутерах от первого лица даже в случаях, когда игра намеренно этот прицел не отображает.

Другая новинка компании — монитор MateView — получила диагональ 28,2 дюйма и разрешение экрана 3840×2560 с необычным по современным меркам соотношением сторон 3:2. Huawei обещает яркость до 500 нит при контрастности 1200:1. В монитор встроены два динамика по 5 Вт каждый, а также порты USB-A и USB-C для быстрой зарядки смартфонов и ноутбуков с мощностью до 65 Вт.

Стоимость игрового монитора составит 45 999 рублей, а рабочего — 59 999 рублей. Продажи начнутся 3 августа 2021 года.