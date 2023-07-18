Невысокая цена и подписка «Плюс» в подарок: Яндекс представил новый 55" телевизор с Алисой

Новинка имеет внушительное разрешение 4K, обеспечивая высокую контрастность и пиковую яркость в 330 нит. Панель способна воспроизводить 1,07 млрд цветов, делая картину яркой и реалистичной.

Особенностью нового телевизора является наличие встроенной операционной системы «Яндекс ТВ» с голосовым помощником Алиса. Данное сочетание позволит управлять устройством голосом, делая использование телевизора более удобным и быстрым.

Помимо этого, устройство оборудовано различными интерфейсами для беспроводного подключения, такими как Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а также имеет множество портов для физического подключения внешних устройств.

Однако самым привлекательным моментом является цена новинки. Новый, 55-дюймовый телевизор, предлагается по доступной цене в 36 990 рублей. И чтобы порадовать своих покупателей, Яндекс также предложила в подарок три месяца подписки «Плюс».