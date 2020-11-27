Nokia анонсировала сразу семь телевизоров со Smart TV

Телевизоры работают на базе четырёхъядерного процессора ARM CA55 с графическим ускорителем Mali 470 MP3 и под управлением Android TV 9.0. Кроме 32-дюймовой модели все телевизоры получили оперативную память на 1,5 ГБ и встроенный накопитель на 8 ГБ. Первая же, в свою очередь, оборудована 1 ГБ оперативной. Помимо прочего телевизоры имеют поддержку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и технологии Dolby Digital Plus и DTS Sound. В комплект с телевизором предусмотрен пульт с подсветкой.