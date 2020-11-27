Nokia анонсировала сразу семь телевизоров со Smart TV
Телевизоры работают на базе четырёхъядерного процессора ARM CA55 с графическим ускорителем Mali 470 MP3 и под управлением Android TV 9.0. Кроме 32-дюймовой модели все телевизоры получили оперативную память на 1,5 ГБ и встроенный накопитель на 8 ГБ. Первая же, в свою очередь, оборудована 1 ГБ оперативной. Помимо прочего телевизоры имеют поддержку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 и технологии Dolby Digital Plus и DTS Sound. В комплект с телевизором предусмотрен пульт с подсветкой.
32-дюймовую модель оценили в 399,90 евро, тогда как 43-дюймовая стоит 549,90 евро. В то же время, модель на 50 дюймов стоит 599, 90 евро, на 55 дюймов - 699,90 евро, 58-дюймовая - 799,90 евро, 65-дюймовая - 899,90 евро и старшая, на 75 дюймов поступит в продажу за 1399,90 евро.