Телевизоры
Сегодня 16:08
Nokia готовит анонс своего первого "умного" телевизора
Правда самой Nokia в устройстве будет не так уж и много
В сети появилась информация о том, что популярная индийская онлайн-площадка Flipkart занимается полномасштабной подготовкой запуска совершенно нового продукта — первого в мире “умного” телевизора от Nokia.
Правда разработкой и выпуском устройства займется непосредственного индийская площадка, так как судя по ее формулировкам, Flipkart лишь лицензирует бренд Nokia, чтобы в дальнейшем использовать его рынке телевизоров. Таким образом мир хоть и увидит телевизоры Nokia, но саму компанию вряд ли можно будет считать полноценным участников производства.
Согласно последним данным, новинка будет оснащена акустикой от JBL, благодаря чему за то, как телевизор будет звучать, можно не беспокоиться. Какой-либо большей информации об устройстве, в том числе и даты старта продаж, в сети пока нет.