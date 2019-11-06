Nokia готовит анонс своего первого "умного" телевизора

Правда разработкой и выпуском устройства займется непосредственного индийская площадка, так как судя по ее формулировкам, Flipkart лишь лицензирует бренд Nokia, чтобы в дальнейшем использовать его рынке телевизоров. Таким образом мир хоть и увидит телевизоры Nokia, но саму компанию вряд ли можно будет считать полноценным участников производства.

Согласно последним данным, новинка будет оснащена акустикой от JBL, благодаря чему за то, как телевизор будет звучать, можно не беспокоиться. Какой-либо большей информации об устройстве, в том числе и даты старта продаж, в сети пока нет.