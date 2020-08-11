Nokia готовит сразу два новых "умных" телевизора

Судя по имеющимся данным, 32-дюймовое устройство получило модельный номер 32TAHDN, а более крупный 50-дюймовый вариант проходит под номером 50TAUHDN. Что же до технических особенностей, то более крупная версия сможет похвастаться 4K-разрешением, в то время как “младшая” модель будет довольствоваться лишь FullHD. Работать оба устройство будут под управлением Android 9 TV, а в качестве аудиосистемы выступят динамиками от JBL. Ожидается, что цена новинок составит 330 и 530 долларов, при этом точная дата выхода новых “умных” телевизоров Nokia остается неизвестной.

Напомним, что у компании прямо сейчас в ассортименте имеется сразу три телевизора: 43, 55 и 65-дюймовые модели.