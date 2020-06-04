Телевизоры
Сегодня 16:45
Nokia представила свой новый телевизор с 4K и звуком от JBL
Причем сразу с почти 40% скидкой
Как стало известно, буквально сегодня Nokia представила свой новый телевизор с 4K и звуком от JBL под названием Nokia Smart TV (маркировка 43CAUHDN). Старт продаж устройства намечен на 8 июня текущего года.
Девайс разрабатывается совместно с индийским торговым гигантом Flipkart, в связи с чем первое время будет продаваться лишь через фирменный онлайн-магазин компании. При этом стоит отметить, что несмотря на то, что телевизор только дебютировал, прямо сейчас Nokia Smart TV на Flipkart продается с 39% скидкой всего лишь за 424 доллара. Ценник крайне приятный, учитывая, что как полная стоимость “умного” телевизора составляет 702 доллара.
Устройство получило 43-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 4K и глубиной цвета 10 бит. За качество звука отвечают встроенные в телевизор динамики от JBL мощностью 24 Вт. Есть поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 5.0, а также три порта HDMI, по одному USB 2.0, USB 3.0, Ethernet.