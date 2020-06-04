Nokia представила свой новый телевизор с 4K и звуком от JBL

Девайс разрабатывается совместно с индийским торговым гигантом Flipkart, в связи с чем первое время будет продаваться лишь через фирменный онлайн-магазин компании. При этом стоит отметить, что несмотря на то, что телевизор только дебютировал, прямо сейчас Nokia Smart TV на Flipkart продается с 39% скидкой всего лишь за 424 доллара. Ценник крайне приятный, учитывая, что как полная стоимость “умного” телевизора составляет 702 доллара.