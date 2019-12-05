Nokia выпустила свой “умный” первый телевизор по цене смартфона

Стоимость новинки составляет 590 долларов или 37,7 тыс рублей. Старт продаж начнется с Индии — там устройство можно будет приобрести уже с 10 декабря 2019 года. Стоит отметить, что Nokia Smart TV разработан при участии индийской электронной торговой площадки Flipkart.