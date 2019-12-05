Телевизоры
Сегодня 18:32
Nokia выпустила свой “умный” первый телевизор по цене смартфона
По всей видимости, компания решила составить конкуренцию телевизорам Xiaomi
Nokia официально анонсировала свой первый “умный” телевизор, цена которого оказалась на уровне с современными смартфонами.
Так, устройство, работающее под управлением Android TV 9, получило 55-дюймовый 4K IPS-дисплей и поддержку HDR. Частота обновления экрана устройства составляет 60 Гц, соотношение сторон стандартное — 16:9. Телевизор также имеет акустическую систему, за разработку которой отвечала известная компания JBL, состоящую из двух динамиков мощностью 24 Вт. Объем оперативной памяти составляет 2,25 ГБ, а постоянной памяти установлено 16 ГБ.
Стоимость новинки составляет 590 долларов или 37,7 тыс рублей. Старт продаж начнется с Индии — там устройство можно будет приобрести уже с 10 декабря 2019 года. Стоит отметить, что Nokia Smart TV разработан при участии индийской электронной торговой площадки Flipkart.