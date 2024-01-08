Новинка от Samsung: первые в мире прозрачные дисплеи MicroLED

Двое из дисплеев оснащены тонированным стеклом, позволяющим сконцентрироваться на контенте и минимизировать фоновые отвлекающие эффекты, а третий экран имеет безрамочный дизайн, который напоминает обычное прозрачное стекло.

Дисплеи MicroLED — ультратонкие панели, похожие на подвешенные экраны, что создает впечатление их парения в воздухе. Благодаря высокой плотности пикселей микросветодиодов, изображения на дисплеях выглядят достаточно четкими.

Новые дисплеи более яркие и меньше подвержены влиянию окружающего света на картинку.