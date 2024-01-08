Новинка от Samsung: первые в мире прозрачные дисплеи MicroLED

Новинка от Samsung: первые в мире прозрачные дисплеи MicroLEDВ трех вариантах
Samsung создал первые в мире прозрачные дисплеи MicroLED. Хотя информация о стоимости и доступности этой передовой технологии остается тайной, компания представила не один, а целых три варианта прозрачных MicroLED-экранов, каждый с собственным дизайном.
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Двое из дисплеев оснащены тонированным стеклом, позволяющим сконцентрироваться на контенте и минимизировать фоновые отвлекающие эффекты, а третий экран имеет безрамочный дизайн, который напоминает обычное прозрачное стекло.
Дисплеи MicroLED — ультратонкие панели, похожие на подвешенные экраны, что создает впечатление их парения в воздухе. Благодаря высокой плотности пикселей микросветодиодов, изображения на дисплеях выглядят достаточно четкими.
Новые дисплеи более яркие и меньше подвержены влиянию окружающего света на картинку.