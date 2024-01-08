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Телевизоры
18:49, 08 января 2024
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Новинка от Samsung: первые в мире прозрачные дисплеи MicroLED

В трех вариантах

Samsung создал первые в мире прозрачные дисплеи MicroLED. Хотя информация о стоимости и доступности этой передовой технологии остается тайной, компания представила не один, а целых три варианта прозрачных MicroLED-экранов, каждый с собственным дизайном.

Новинка от Samsung: первые в мире прозрачные дисплеи MicroLED

© Ferra.ru

Двое из дисплеев оснащены тонированным стеклом, позволяющим сконцентрироваться на контенте и минимизировать фоновые отвлекающие эффекты, а третий экран имеет безрамочный дизайн, который напоминает обычное прозрачное стекло.

Дисплеи MicroLED — ультратонкие панели, похожие на подвешенные экраны, что создает впечатление их парения в воздухе. Благодаря высокой плотности пикселей микросветодиодов, изображения на дисплеях выглядят достаточно четкими.

Новые дисплеи более яркие и меньше подвержены влиянию окружающего света на картинку.

Новинка от Samsung: первые в мире прозрачные дисплеи MicroLED
© Samsung
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