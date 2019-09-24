Новые Xiaomi Mi TV Pro оказались дешевле предшественника

Что касательно оперативной памяти, то ее объем составил 2 ГБ, а постоянная память тут равняется 32 ГБ. Из интересного можно отметить поддержку объемного звука и наличие двухдиапазонного Wi-Fi модуля.

Официальная цена на новые устройства составляет 196 долларов за 43 дюймовую версию, 337 долларов за версию на 55 дюймов и 477 долларов за 65-дюймовую версию.