Новые Xiaomi Mi TV Pro оказались дешевле предшественника

Несмотря на утечки, на деле абсолютно все модели телевизора получили разрешение 4К или 3840 х 2160 пикселей. В качестве процессора телевизор использует разработку Amlogic, основанную на базе ядер Cortex-A55. По словам представителя компания, благодаря этому в целом производительность телевизора, по сравнению с предшественником, улучшилась на 63%, а энергопотребление снизилось аж на 55%.
Что касательно оперативной памяти, то ее объем составил 2 ГБ, а постоянная память тут равняется 32 ГБ. Из интересного можно отметить поддержку объемного звука и наличие двухдиапазонного Wi-Fi модуля.
Официальная цена на новые устройства составляет 196 долларов за 43 дюймовую версию, 337 долларов за версию на 55 дюймов и 477 долларов за 65-дюймовую версию.