Новый телевизор Xiaomi лишится 8K-разрешения

Так, в сети были опубликованы фотографии 55-дюймовой версии Xiaomi TV Pro, которые явно дают понять, что разрешение телевизора составит не более 3840 х 2160 пикселей, а это, напомню, 4K-разрешение, а не обещанное 8K. Вполне вероятно, что версия Xiaomi TV Pro на 65 дюймов все же обзаведется улучшенными характеристиками, но чтобы можно было выдохнуть спокойно, лучше дождаться официального анонса от китайского гиганта.