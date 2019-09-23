Новый телевизор Xiaomi лишится 8K-разрешения

Так, в сети были опубликованы фотографии 55-дюймовой версии Xiaomi TV Pro, которые явно дают понять, что разрешение телевизора составит не более 3840 х 2160 пикселей, а это, напомню, 4K-разрешение, а не обещанное 8K. Вполне вероятно, что версия Xiaomi TV Pro на 65 дюймов все же обзаведется улучшенными характеристиками, но чтобы можно было выдохнуть спокойно, лучше дождаться официального анонса от китайского гиганта.
Напомним, что презентация Xiaomi Mi TV Pro состоится уже завтра, 24 сентября. На мероприятии, вместе с анонсом новых телевизоров от Xiaomi, стоит ожидать и демонстрацию двух новых флагманских смартфонов — Xiaomi Mi 9 Pro и Mi Mix Alpha. Оба устройства, судя по последним данным, будут работать на базе Snapdragon 855 Plus, а также получат поддержку мобильных сетей пятого поколения.