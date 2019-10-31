Новый телевизор Xiaomi появился на "живых" фото за несколько дней до анонса

Внешне телевизоры мало отличаются от предыдущего поколения — вполне вероятно, что вся “обновка” скроется внутри. Судя по имеющейся информации, “умные” телевизоры оснастят производительным процессором Amlogic T972, которая уже дебютировала в недавней линейке, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Пока неизвестно, будет ли компанией презентована лишь одна версия собственного телевизора или же она подготовила сразу несколько вариантов с разной диагональю экрана. В любом случае, анонс состоится уже в начале следующей недели, так что ждать осталось не так уж и долго. Информации о цене и дате старта продаж, к сожалению, в сети пока нет.