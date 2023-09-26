О цене даже страшно думать: представлен гигантский 110-дюймовый MiniLED-телевизор с разрешением 8К и частотой 240 Гц

Этот 110-дюймовый MiniLED-телевизор поразил своими характеристиками: он поддерживает разрешение 8K, частоту обновления 240 Гц и обладает яркостью в 10000 нит.

UX оснащён экраном с более чем 40000 зонами подсветки, что обеспечивает высокую детализацию изображения и глубокие чёрные тона.

Кроме того, устройство поддерживает 90% цветового пространства BT.2020, что делает цвета на экране ещё более насыщенными и реалистичными.

Внутри телевизора работает мощный процессор с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя. Также стоит отметить поддержку технологий Dolby Vision и Dolby Atmos, а также сертификацию IMAX Enhanced.

Официальная цена новинки пока не была объявлена, но учитывая всё вышеперечисленные характеристики, ожидается, что она будет довольно высокой.