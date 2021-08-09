Обновлен рейтинг самых популярных производителей телевизоров в мире

Телевизоры
Сегодня в 12:10
Обновлен рейтинг самых популярных производителей телевизоров в миреГлавная борьба прошла между LG и Samsung
Специалисты Avi Cloud (AVC) подготовили свежий рейтинг самых популярных производителей телевизоров в мире. Согласно нему, например, только за первые полгода 2021-го производители продали в общей сложности 98,3 млн устройств.
Это, к слову, 6,8%-рост в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, пишет Gizmochina.
Если же рассматривать бренды по отдельности, то самым популярным оказался корейский Samsung. На его долю пришлось 20,8 млн проданных телевизоров.
Второе место заняла LG. Компании удалось реализовать 13,1 млн устройств всего лишь за первые шесть месяцев текущего года.
Закрывает тройку лидеров TCL. На её долю пришлось 11,1 млн проданных телевизоров, что на 13,6% больше, чем за те же полгода в 2020-м.
Отметим, что популярная в народе Xiaomi расположилась лишь на пятом месте. Компании удалось продать 5,4 млн девайсов.