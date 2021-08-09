Обновлен рейтинг самых популярных производителей телевизоров в мире

Это, к слову, 6,8%-рост в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, пишет Gizmochina.

Если же рассматривать бренды по отдельности, то самым популярным оказался корейский Samsung. На его долю пришлось 20,8 млн проданных телевизоров.

Второе место заняла LG. Компании удалось реализовать 13,1 млн устройств всего лишь за первые шесть месяцев текущего года.